الجيش: تحضيرات للاحتفال باليوبيل الفضي يشمل تحليق طائرات في عمّان

وطنا اليوم:صرح الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، أنه ضمن تحضيرات الاحتفال بمناسبة اليوبيل الفضي، يترافق مع هذه الاستعدادات من فقرات الاحتفال الاثنين، تحليق طائرات تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني فوق مناطق غربي عمّان.

وتهيب القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي بالمواطنين عدم تداول الشائعات التي من شأنها إثارة القلق بين أبناء المجتمع، دون الرجوع إلى المصدر الصحيح للمعلومة.