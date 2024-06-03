السيسي يقبل استقالة مدبولي ويكلفه بتشكيل حكومة تحقق هذه الأهداف

وطنا اليوم:قدم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، استقالة حكومته للرئيس عبد الفتاح السيسي، وكلفه الأخير بتشكيل حكومة جديدة، وفق بيان للرئاسة المصرية.

وأفاد البيان الرئاسي بأن مدبولي قدم اليوم الاثنين، استقالته للرئيس السيسي، الذي كلفه مباشرة بتشكيل “حكومة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة”.

ولم يوضح الإعلام المصري سبب تقديم مدبولي استقالته التي تأتي في ظل وضع غير عادي تعيشه مصر على وقع التوتر الكبير مع الاحتلال الإسرائيلي بسبب الخلاف على فتح معبر رفح.

ونشرت الرئاسة المصرية بيانا قالت فيه إن تكليف السيسي لمدبولي تضمن تشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

وتضمن تكليف السيسي للحكومة الجيددة العمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.

وتضمن التكليف تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

وتضمنت تكليفات السيسي لمدبولي بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.