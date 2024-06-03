حضور ولي العهد يرفع معنويات النشامى قبيل تصفيات كأس العالم

وطنا اليوم:منح حضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، تدريبات المنتخب الوطني على استاد عمان الدولي، يوم أمس الأحد، جرعة معنوية كبيرة لنجوم المنتخب، قبيل المباراة المفصلية والحاسمة بتصفيات كأس العالم أمام منتخب طاجيكستان، والمقررة يوم الخميس المقبل في عمان.

وحرص سمو ولي العهد، يرافقه سمو الأمير هاشم، على الحضور إلى الاستاد، حيث يجري المنتخب تدريباته؛ لشد أزر “النشامى” قبيل المباراة الحاسمة، ما ساهم في تعزيز ثقتهم بأنفسهم ودفعهم نحو تحقيق الفوز لمواصلة المشوار في التصفيات، أملا بتحقيق حلم التأهل إلى المونديال.

كما حرص سموهما على مشاركة اللاعبين جولات من اللعب، ما رفع من معنويات اللاعبين وحفزهم على التحضير جيدا لمباراة طاجيكستان، في مشهد دفع اللاعبين للتأكيد على ضرورة تحقيق الفوز.

ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الطاجيكستاني على ستاد عمان الدولي، عند الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الخميس، ضمن الجولة قبل الأخيرة من الدور الثاني بتصفيات كأس العالم المؤهلة إلى مونديال 2026، حيث يحتاج المنتخب الوطني إلى الفوز لضمان بلوغ الدور الثالث، فيما التعادل يدخلنا في حسابات معقدة، أما الخسارة فتخرج المنتخب من التصفيات.

واعتبر لاعبون سابقون ومتابعون للكرة الأردنية، أن لفتة سمو الأمير الحسين ولي العهد، وسمو الأمير هاشم، تعتبر نقطة انطلاق جديدة للمنتخب لمواصلة تحقيق نتائج جيدة في المنافسات.

وقال النائب محمد يحيا المحارمة في تغريدة على صفحته بعد إن نشر صور سمو ولي العهد وهو يشارك لاعبي المنتخب الوطني اللعب: من هنا تبدأ الحكاية وكتابة قصة التأهل لكأس العالم، ولوضع اسم الأردن على خارطة الرياضة العالمية للسنوات القادمة.. “شكراً سيدي حسين وشكراً سيدي هاشم”.

أما نجم المنتخب السابق والمدرب الحالي لفريق الفيصلي أحمد هايل، فقد اعتبر في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن وجود سمو ولي العهد وسمو الأمير هاشم في تدريبات المنتخب يوم أمس، شكل دفعة معنوية كبيرة للاعبين قبيل المباراة الحاسمة أمام طاجيكستان والتي ستلعب نتيجتها دورا كبيرا في تحديد مسار الكرة الأردنية.

وأضاف: ليس غريباً على الهاشميين دعم جميع قطاعات وفئات الشعب، لا سيما نجوم الرياضة، وأنا عشت هذه التجربة بشكل كبير، حيث سبق وأن زارني سمو ولي العهد في المستشفى عندما تعرضت لإصابة قوية أثناء احترافي في الدوري الكويتي، وكان لهذه الزيارة وقع إيجابي على معنوياتي ونفسيتي ما ساعد في علاجي، مؤكدا أن دعم جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد للكرة الأردنية ساهم كثيرا في تحفيز اللاعبين لتحقيق الأفضل.

بدوره، قال رئيس نادي عجلون رجائي الصمادي إن الحضور الفاعل لسمو ولي العهد في تدريب المنتخب إلى جانب سمو الأمير هاشم، رفع معنويات اللاعبين مثلما رفع أ]ضا معنويات الجماهير وأنا واحد منهم، الأمر الذي دفعني لمتابعة المباراة من مدرجات ستاد عمان لمؤازرة المنتخب في مباراة طاجيكستان المهمة.

وقال: نحن محظوظون في الأردن بقيادة هاشمية حريصة على دعم الرياضة والشباب، فجلالة الملك يعتبر الداعم الأول لجميع المنتخبات الوطنية، وسمو ولي العهد أيضا يحرص على متابعة المنتخبات ودعمها، وكذلك سمو الأمير هاشم، وهذا كفيل بحد ذاته لدفع اللاعبين لإخراج أفضل ما لديهم بحثا عن تحقيق الإنجازات للوطن.