الأردن الأعلى بمبيعات السيارات الكهربائية بالشرق الأوسط في 2023

وطنا اليوم:قالت وكالة الطاقة الدولية في تقرير، أن الأردن حاز على أعلى حصة من مبيعات السيارات الكهربائية قدرت بأكثر من 45% من إجمالي مبيعات السيارات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضي، مدعومة برسوم استيراد أقل بكثير مقارنة بسيارات تعمل على الوقود، تليها الإمارات العربية المتحدة بنسبة 13%.

وأوضحت الوكالة أنه تم تسجيل ما يقرب من 14 مليون سيارة كهربائية جديدة على مستوى العالم في عام 2023، ليصل إجمالي عددها على الطرق إلى 40 مليونا.

وبينت الوكالة ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2023 بمقدار 3.5 مليون سيارة عما كانت عليه في عام 2022، أي بزيادة قدرها 35% على أساس سنوي.

وأشأرت إلى أن هذا الرقم أعلى بأكثر من ستة أضعاف مما كان عليه في عام 2018، قبل 5 سنوات فقط.

وبين التقرير أنه على الرغم من تزايد مبيعات السيارات الكهربائية على مستوى العالم، إلا أنها لا تزال مركزة بشكل كبير في عدد قليل من الأسواق الرئيسية.

في عام 2023، كان 60% من تسجيلات السيارات الكهربائية الجديدة في الصين وأقل بقليل من 25% في أوروبا، 2 و10% في الولايات المتحدة مشكلة المناطق الثلاث نحو 95% من إجمالي المبيعات.

وشكلت السيارات الكهربائية نحو 18% من جميع السيارات المباعة في عام 2023، ارتفاعا من 14% في عام 2022 و2% فقط قبل 5 سنوات، في عام 2018.

وحافظت مبيعات السيارات الكهربائية على قوتها في الربع الأول من عام 2024، متجاوزة مبيعات الفترة نفسها من عام 2023 بنحو 25% لتصل إلى أكثر من 3 ملايين سيارة. وجاء معدل النمو هذا مماثلا للزيادة المسجلة في الفترة نفسها من عام 2023 مقارنة بعام 2022.