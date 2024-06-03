استشاري الميثاق الوطني يجري عدة لقاءات في الحمرا والرمثا

وطنا اليوم:التقى رئيس المجلس الاستشاري لحزب الميثاق الوطني مازن القاضي عددا من وجهاء وابناء بلدة الحمرا في البادية الغربية الشمالية وفي لواء الرمثا.

وقال رئيس المجلس الاستشاري ان قانوني الأحزاب والانتخاب جاءا لإعطاء المواطنين فرصة حقيقية في المشاركة الساسية والوصل لمركز صنع القرار كما وتخدث حول اهداف ومبادىء الحزب وحث الحضور على الانتساب للأحزاب والمشاركة وان المرحلة المقبلة هي مرحلة العمل الحزبي المبني على اساس برامجي.

وجرى النقاش خلال اللقاءات حول عملية الإصلاح السياسي ومعالجة الفقر البطالة من خلال برنامج وطني حقيقي للحد منها.

هذا ودعا رئيس المجلس الاستشاري الحضور الى المشاركة الفاعلة في الحياة السياسية من خلال الانتساب للاحزاب.

وشهدت اللقاءات حضور كبير من وجهاء وشباب عشيرة العلي و البوال والسريع من بني خالد في الرمثا والحمرا ، وبدورهم رحبوا بوجود الأحزاب السياسية مؤكدين المشاركة في الانتخابات المقبلة.