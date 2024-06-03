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الخصاونة: الملك قاد جهدا دوليا لوقف العدوان على قطاع غزة

منذ 37 ثانية
الخصاونة: الملك قاد جهدا دوليا لوقف العدوان على قطاع غزة

وطنا اليوم:شدد رئيس الوزراء بشر الخصاونة على ضرورة إنهاء الحرب على قطاع غزة.
وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفلسطيني محمد مصطفي، أن العدوان الإسرائيلي على غزة المنهج والمصحوب بتصعيد غير مسبوق في الضفة الغربية يجب أن يتوقف.
وأشار الخصاونة، إلى أن جلالة الملك سيستضيف مؤتمر لتنسيق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وأكد الخصاونة دعم المضي قدما في البرنامج الإصلاحي الذي تباشره الحكومة الفلسطينية. وبين أنه لا بديل عن حل الدولتين لتنعم المنطقة بالاستقرار والسلام.
وتابع أن جلالة الملك عبدالله قاد جهدا دوليا لوقف العدوان على غزة.
من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني، إن ما يجري في غزة يؤثر على الاستقرار في المنطقة ككل.
فيما اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى أن مايجري في غزة من عدوان متواصل يؤثر على “الاستقرار في المنطقة ككل”، مطالبا بوقف العدوان على القطاع فورا.


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