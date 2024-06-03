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اعلان هام من الجمارك حول ادخال المركبات الاجنبية الى الاردن

منذ ساعة واحدة
اعلان هام من الجمارك حول ادخال المركبات الاجنبية الى الاردن

وطنا اليوم:أعلنت دائرة الجمارك الأردنية، اليوم الاثنين، أنه أصبح بإلإمكان الحصول على خدمات رخص الإدخال للمركبات الأجنبية إلكترونيا مثل (التمديد، إضافة الموكلين أو الحذف، إخراج المركبة، استعراض الرخصة بشكل إلكتروني)، وذلك من خلال الرابط التالي: اضغط هنا .
وأضافت أنه يمكن الاستعلام عن مدد الإقامة للمركبات الأجنبية المتاح من خلال الرابط earch.aspx وذلك عن طريق خدمات الجمارك الإلكترونية للأفراد على الموقع الإلكتروني الخاص بدائرة الجمارك الأردنية .


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