هيئة تنشيط السياحة الجمعية الأردنية في أبوظبي تكرم الطلبة الأردنيين خريجي الثانوية العامة الاماراتية لعام ٢٠٢٤

وطنا اليوم:تحت رعاية أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مأمون الدبعي، وبدعم من هيئة تنشيط السياحة أقامت الجمعية الأردنية في مدينة أبوظبي حفل تكريم للطلبة الأردنيين خريجي امتحان شهادة الثانوية العامة الاماراتية لعام ٢٠٢٤ ، وذلك بحضور كل من السفير الأردني لدى دول الامارات العربية المتحدة السيد نصار الحباشنه، والمستشار السيد غيلان القضاة القنصل الأردني في السفارة، والسيد محمد أبو هزيم رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأردنية في أبوظبي، وعدد كبير من أبناء الجالية الأردنية المقيمة في أبو ظبي، إضافة إلى أهالي الطلبة المكرمين.

وفي كلمته خلال الحفل تمنى الدبعي للطلبة التوفيق والنجاح في حياتهم الجامعية، كما حثهم على اختيار التخصصات الجامعية المطلوبة لسوق العمل، والتي تعتبر تخصصات المستقبل والابتعاد عن التخصصات الراكدة والمشبعة حتى وإن كانت مطلوبة مجتمعيا.

كما وجه الدبعي شكره وتقديره للسفارة الأردنية في أبوظبي ممثلة بسعادة السفير السيد نصار الحباشنه، وسعادة المستشار السيد غيلان القضاة القنصل الأردني في السفارة على الجهود الجبارة التي يبذلونها لتوطيد العلاقات الأخوية مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في مختلف المجالات، إضافة إلى خدمة أبناء الجالية الأردنية، كما شكر أيضا الجمعية الأردنية في أبوظبي ممثلة بهيئتها الإدارية وعلى رأسها السيد محمد أبوهزيم رئيس الجمعية على الجهود التي تبذلها الجمعية في إقامة مختلف النشاطات المتعلقة بأبناء الجالية الأردنية في أبوظبي.

وتجدر الإشارة إلى أنه وقبل يومين كانت قد انطلقت في مدينة أبوظبي في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة فعاليات الورشة التعريفية بالجامعات الأردنية، والتي نظمتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق والتعاون مع كل من السفارة الأردنية، والجمعية الأردنية في أبوظبي، وهيئة تنشيط السياحة، وشاركت فيها (١٩) تسعة عشرة جامعة أردنية رسمية وخاصة، حيث نظمت هذه الورشة التعريفية لأول مرة في مدينة أبوظبي، واستهدفت أبناء الجالية الأردنية المقيمين هناك إضافة إلى الطلبة الاماراتيين وأبناء الجاليات العربية المختلفة المقيمة في أبوظبي والراغبين بالدراسة في إحدى الجامعات الأردنية الرسمية أو الخاصة.