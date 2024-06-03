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جامعة فيلادلفيا تستضيف مسابقة الجسر الصيني

منذ ساعة واحدة
جامعة فيلادلفيا تستضيف مسابقة الجسر الصيني

وطنا اليوم:انعقدت الدورة الثالثة والعشرون لمسابقة “الجسر الصيني” لطلبة الجامعات الأردنية في جامعة فيلادلفيا بالتعاون مع السفارة الصينية والمركز الثقافي الصيني يوم الثلاثاء الموافق 28 أيار 2024، وشهدت مشاركة واسعة من الطلبة المتميزين من مختلف الجامعات الأردنية. وشملت الفعاليات أسئلة في اللغة والثقافة الصينية وخطابًا باللغة الصينية حول موضوع “عالم واحد، عائلة واحدة”، بالإضافة إلى عروض فنية تقليدية لم يقتصر فيها إبداع المشاركين على تميزهم اللغوي، بل تعداه ليُظهر مواهبهم الفنية.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد سعادة السفير الصيني في الأردن تشن تشوان دونغ على أهمية مثل هذه المبادرات في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. هذا وسلط سعادة السفير الضوء على الشعبية المتزايدة لتعلم اللغة الصينية مؤخرًا خاصة في العالم العربي، مشيرًا إلى أن تعلم اللغة هو جسر للتواصل والتفاهم بين الشعوب.
وبدوره، أشاد الأستاذ الدكتور عبدالله الجراح، رئيس جامعة فيلادلفيا، بأهمية هذه المسابقة التي تعكس الروابط الثقافية المتينة بين الأردن والصين، وتوفر فرصة للطلبة لتوسيع آفاقهم واكتساب مهارات جديدة في اللغة الصينية. كما أثنى على دعم السفارة الصينية المستمر لمعهد كونفوشيوس في جامعة فيلادلفيا وقسم اللغة الصينية وآدابها في الجامعة.
وفي ختام الفعالية، تم تكريم الفائزين وتوزيع الجوائز عليهم، حيث حصل حازم المصري وفوزية حمو وآلاء محمد وتسنيم حمادة على المرتبة الأولى والثانية والثالثة مكرر (على التوالي)، في حين تم شكر بقية المتسابقين، وهم: يافا أبو هليل، فصيحة سهيمي، هبة بالي، محمد سلامة، سيرين أبو حليمة، رزان السيد. وسيحظى الفائزين بالمرتبة الأولى والثانية بفرصة السفر إلى الصين للمشاركة في التصفيات النهائية للمسابقة لهذا العام.
وتأتي هذه المسابقة، التي انطلقت منذ عام 2002، كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون الثقافي بين الصين والأردن، وتؤكد على الدور الحيوي الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في بناء جسور التواصل بين الشعوب.


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