عربيات : الأردن هو البيت الهادئ وسط جيرانه المضطربين

وطنا اليوم:يتوقع الأردن ثبات النمو في عدد السياح الوافدين خلال هذا العام مع احتدام الحرب على غزة، مما يؤدي إلى إبعاد السيّاح وحرمان البلاد من مصدر مهم للوظائف والعملة الأجنبية.

وقال مدير عام هيئة تنشيط السياحة الدكتور عبد الرزاق عربيات، لصحيفة ذا ناشيونال، التي تصدر باللغة الإنجليزية في العاصمة الإماراتية، إن الأردن استضاف ما يزيد قليلا عن خمسة ملايين زائر في عام 2023، ويهدف إلى الحفاظ على أعداد مماثلة هذا العام من خلال تنويع الأسواق المصدرة عبر حملات ترويجية في دول في افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.

وأضاف عربيات، “في العام الماضي، استقبلنا 5.4 مليون زائر ونحتاج على الأقل إلى الحفاظ على هذا الرقم هذا العام، ونأمل أن لا ينخفض”.

وأكد عربيات أنه متفائل دائمًا، معتقدا أن النصف الثاني من العام سيشهد زيادة في أعداد السيّاح، خاصة أن شركات الطيران منخفضة التكاليف ستعود في فصل الشتاء وستستأنف رحلات الطيران العارض من جديد إلى الأردن.

وأشار عربيات إلى أن ما حدث في المنطقة أثر على السياحة، خاصة أن السياحة هشة وحساسة تجاه ما يحدث، ومن المؤكد أن الناس سيغيرون خططهم أو يؤجلون أو يلغون رحلاتهم أو يتحولون إلى وجهة أخرى.

وأضاف، “الناس لا يعرفون أن الأردن هو البيت الهادئ وسط جيرانه المضطربين. كالعادة، الأردن واحة سلام مرنة دائما ولدينا بيئة أمنية مشددة”.

وأكد عربيات أن ذلك يهدف إلى إيصال رسالة مفادها أن كل شيء على ما يرام في الأردن، وليس لدينا أي حدود مشتركة مع غزة وما يحدث هناك، وأننا ما زلنا نستقبل السياح من مختلف دول العالم.

ونوّه إلى أنه في الربع الأول من عام 2024، توقع الأردن انخفاضا بنسبة 50% في عدد السياح الدوليين بسبب الحرب لكنه سجل أداء أفضل من المتوقع مع انخفاض أقل بنسبة 6%.

وقال إن الزيادة بنسبة 26% في عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية ساعدت في تعويض الانخفاض بنسبة 40% في الأسواق الأخرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا.

ويعمل الأردن الآن على جذب السياح من أمريكا اللاتينية والدول الأفريقية بما في ذلك كينيا ورواندا وإثيوبيا وجنوب أفريقيا، وعلى راداره أيضًا دول آسيوية بما في ذلك الصين وكوريا وماليزيا وإندونيسيا.

وتسلط الحملات الضوء على السياحة العلاجية وزيارة المواقع والكنائس المسيحية التاريخية في الأردن.

وأشار عربيات، إلى أن هيئة تنشيط السياحة الأردنية تجري محادثات مع شركات الطيران الأجنبية مثل طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية لدعم خططها، حيث لا توجد رحلات مباشرة إلى العديد من هذه الأسواق في الأردن.

كما أنها تتعاون مع الملكية الأردنية لجلب المزيد من السياح إلى البلاد من خلال الأنشطة التسويقية المشتركة.

وقال عربيات إنه من المتوقع أن يستمر الانخفاض في عدد السياح الوافدين، خاصة من الولايات المتحدة وأوروبا، في الربع الثاني من عام 2024.

وأضاف أنه مع ذلك، هناك جهود جارية لجذب المزيد من الزوار من دول الخليج مثل الكويت والمملكة العربية السعودية من خلال مجموعة من الفعاليات والأنشطة الترفيهية خلال العطلة الصيفية.

وقال: “نأمل أن يكون النصف الثاني من العام أفضل”، مع توجه المزيد من السياح من أوروبا لقضاء عطلة في البلدان الأكثر دفئا خلال فصل الشتاء.

وقال عربيات إنه يأمل أيضًا في زيادة حركة الطيران ذات الميزانية المحدودة – مدفوعة بشكل رئيسي بشركتي Ryanair وWizz Air – وعودتها إلى طاقتها الكاملة إلى الأردن في فصل الشتاء بعد أن خفضت بعض شركات الطيران عملياتها أو أوقفتها.

وقال عربيات إنه فيما يتعلق بجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى قطاع السياحة في الأردن، يجري حاليا إعداد دراسات جدوى لبناء فنادق ومعارض.

وكانت قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير صدر في آذار، إن الحرب على غزة تزيد من حدة التوترات في الشرق الأوسط، وتؤثر على قطاع السياحة في الأردن وتحد من التجارة.

ومن المتوقع أن يتراجع النمو الاقتصادي في الأردن إلى 2.1% هذا العام، من 2.6% في عام 2023، حيث من المحتمل أن يكون عدد الوافدين السياحيين أقل من المستويات القياسية في العام الماضي، وفقًا لتصنيفات ستاندرد آند بورز العالمية.

وقالت وكالة التصنيف إنه من المتوقع أن يكون عدد السياح الأمريكيين والأوروبيين، الذين يشكلون معا 17% من عائدات السياحة في الأردن، هو الأكثر انخفاضا.

وأكدت على أن السياح العرب الوافدين، بما في ذلك الأردنيون الذين يعيشون في الخارج، يجب أن يستمروا في إثبات قدرتهم على الصمود في مواجهة التوترات الإقليمية.