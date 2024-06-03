بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

اعتراض صاروخ أطلق من اليمن نحو إيلات

منذ 54 ثانية
اعتراض صاروخ أطلق من اليمن نحو إيلات

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، أنه تم اعتراض صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من منطقة البحر الأحمر.
وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه اعترض صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من اليمن تجاه إيلات، مشيرا إلى أن عملية الاعتراض تمت بواسطة صاروخ “أرو”.
وسبق الإعلان عن اعتراض الصاروخ، إطلاق صافرات الإنذار في إيلات.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم استهداف مدينة إيلات بصواريخ أو طائرات مسيرات إما قادمة من الشرق أو من الجنوب.
وغالبا ما تعلن فصائل عراقية مسلحة عن إطلاق مسيرات انتحارية باتجاه إيلات والمدن الإسرائيلية.
كذلك دأبت جماعة الحوثي على إعلان إطلاق مسيرات وصواريخ باتجاه إيلات وجنوب إسرائيل، إلى جانب شن هجمات على السفن المتجهة على إسرائيل في البحر الأحمر.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
10:50

بدء عملية الاعتراض على جداول الناخبين للانتخابات البرلمانية المقبلة

10:36

الأونروا: أكثر من مليون شخص نزحوا قسرا من رفح

10:28

المفوضية تحذر من الاقتراب من أزمة إنسانية للاجئين في الأردن

10:07

إدارة الترخيص توسّع خدماتها بعد ساعات الدوام الرسمي في حدائق الحسين

10:01

مسيّرات حزب الله تضرب نهاريا لأول مرة وإسرائيل تتدرب على توسيع الحرب

09:57

وفيات الاثنين 3-6-2024

09:49

17 قتيلا في غارات إسرائيلية على ريف حلب

09:46

ارتفاع الأسعار يكبح الطلب على الأضاحي في الكرك

09:41

بنك ABC في الأردن يدعم الملتقى الوطني للتوعية والتطوير

09:37

عمان الأهلية توقع اتفاقية تعاون مع فندق الماريوت لتدريب طلبة كلية فنون الطهي والضيافة

09:35

عمان الأهلية تستقبل المُستشارة الثقافية للسفارة الصينية

09:32

عمان الأهلية تعقد شراكة مع فندق الهيلتون لتدريب طلبة كلية فنون الطهي والضيافة

وفيات
وفيات الاثنين 3-6-2024وفيات الأحد 2-6-2024وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة اللهوفيات الخميس 30-5-2024