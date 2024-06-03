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الأونروا: أكثر من مليون شخص نزحوا قسرا من رفح

منذ دقيقتين
الأونروا: أكثر من مليون شخص نزحوا قسرا من رفح

وطنا اليوم:قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، إن أكثر من مليون شخص اضطروا إلى النزوح من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأسابيع الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي والقصف العنيف على المدينة.
وأضافت الوكالة عبر حسابها بمنصة “إكس”، اليوم الاثنين، أن الآلاف ينزحون إلى مرافق متضررة ومدمرة في خان يونس والظروف لا يمكن وصفها.
الى ذلك قالت مصادر طبية فلسطينية إن 28 فلسطينيا استشهدوا منذ فجر اليوم الاثنين جراء غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة.
من جهة أخرى، قال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل إن منطقة جباليا شمالي قطاع غزة لم تعد صالحة للعيش والسكن.
وأكد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت استهداف جميع مناحي الحياة، وأن ما حصل في المنطقة يكافئ حربا كاملة.
وبعد أيام من انسحاب جيش الاحتلال من مناطق شمال قطاع غزة، ما زالت عمليات انتشال الشهداء من تحت أنقاض مخيم جباليا تتواصل، في حين أعلن رئيس لجنة طوارئ البلديات في شمال غزة؛ جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين، نظرا للدمار الذي يفوق الوصف إثر العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت 20 يوما.


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