بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

17 قتيلا في غارات إسرائيلية على ريف حلب

منذ 46 ثانية
17 قتيلا في غارات إسرائيلية على ريف حلب

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام سورية رسمية بسقوط قتلى في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط حلب شمالي البلاد في وقت مبكر اليوم الاثنين.
ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن عدوانا إسرائيليا استهدف بعيد منتصف الليل مواقع في محيط حلب.
وقال المصدر العسكري إن القصف الإسرائيلي أسفر عن قتلى وخسائر مادية.
من جهتها، قالت مواقع إعلامية موالية للنظام السوري إن 17 شخصا قتلوا وأصيب 15 آخرون في هذا القصف الإسرائيلي.
وبحسب مصادر محلية، فإن من بين المواقع المستهدفة معمل لصهر النحاس قرب بلدة حيّان بريف حلب الشمالي الغربي.
وأفاد ناشطون بأن غارات استهدفت مواقع لمجموعات مسلحة توصف بأنها موالية لإيران في بلدة حيّان.
وقبل أيام، استهدفت غارات إسرائيلية مواقع في مدينة بانياس بسوريا مما أسفر عن مقتل طفلة وإصابة 10 آخرين، بحسب الإعلام الرسمي السوري.
وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا في إطار ما تقول إنها حملة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.
ومطلع أبريل/نيسان الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق مما أدى لمقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، وهو ما دفع طهران للرد بضربات غير مسبوقة استهدفت إسرائيل.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
09:46

ارتفاع الأسعار يكبح الطلب على الأضاحي في الكرك

09:41

بنك ABC في الأردن يدعم الملتقى الوطني للتوعية والتطوير

09:37

عمان الأهلية توقع اتفاقية تعاون مع فندق الماريوت لتدريب طلبة كلية فنون الطهي والضيافة

09:35

عمان الأهلية تستقبل المُستشارة الثقافية للسفارة الصينية

09:32

عمان الأهلية تعقد شراكة مع فندق الهيلتون لتدريب طلبة كلية فنون الطهي والضيافة

09:29

رئيس وأعضاء مجلس محافظة مادبا اللامركزيه يعقدون مؤتمراً صحفياً

09:24

وزارة الداخلية تعلن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة لديها

09:17

ما حقيقة اتفاق الحكومة مع الضمان على تقاعد الموظفين

09:12

فوز مرشحة اليسار الحاكم كلاوديا شينباوم بالانتخابات الرئاسية في المكسيك

09:08

إعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

08:32

حزب إرادة يفتتح مقره في الرصيفة.. فيديو و صور

06:05

موجة حر غير مسبوقة تؤثر على الاردن

وفيات
وفيات الأحد 2-6-2024وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة اللهوفيات الخميس 30-5-2024المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة الله