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بنك ABC في الأردن يدعم الملتقى الوطني للتوعية والتطوير

منذ 41 ثانية
بنك ABC في الأردن يدعم الملتقى الوطني للتوعية والتطوير

وطنا اليوم:إيماناً من بنك ABC في الأردن بدور الشباب في خدمة المجتمع المحلي، قام البنك بتقديم الدعم للملتقى الوطني للتوعية والتطوير، وذلك للمساهمة في دعم برنامج اعداد اعوان مكافحة المخدرات لتعزيز الوعي الاجتماعي والوقاية من مخاطر آفة المخدرات التي تهدد السلم المجتمعي والأمن الوطني.

ويهدف البرنامج التدريبي إلى بناء نسيج إجتماعي واعي، من خلال تمكين نخبة من الشباب في الجامعات والمدارس والمجتمعات المحلية، وتعميق المسؤولية لديهم ليكونوا شركاء في السياج الوطني في التوعية المجتمعية الوقائية ضد هذه الآفة الخطيرة في كافة القطاعات المجتمعية.

ومن الجدير ذكره أن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن. 


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