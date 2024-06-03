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عمان الأهلية توقع اتفاقية تعاون مع فندق الماريوت لتدريب طلبة كلية فنون الطهي والضيافة

منذ 39 ثانية
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وطنا اليوم:وقعت جامعة عمان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، اتفاقية تعاون مع فندق الماريوت، ممثلاً بالمدير العام السيد فيليب بابندريوس، بهدف تدريب طلبة كلية فنون الطهي والضيافة.
وحضر توقيع الاتفاقية أ. د أنس السعود، نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة، ود. سوزي حاتوغ، عميد كلية فنون الطهي والضيافة.
و تهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكات مع القطاع السياحي الخاص لبناء مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم في مجال فنون الطهي وإدارة الضيافة، وتوفير فرص تدريبية متقدمة لهم في بيئة عمل حقيقية.
وأكد الأستاذ الدكتور ساري حمدان على أهمية هذه الاتفاقية التي تعكس التزام الجامعة بتوفير تعليم نوعي يتماشى مع احتياجات سوق العمل ، مشيراً إلى أن التعاون مع فندق عالمي مثل الماريوت يفتح آفاقاً واسعة أمام الطلبة للاستفادة من الخبرات العالمية والارتقاء بمستوى مهاراتهم.
من جانبه، أعرب السيد فيليب بابندريوس عن سعادته بتوقيع هذه الاتفاقية، مؤكداً حرص فندق الماريوت على دعم المبادرات التعليمية التي تسهم في تطوير قطاع السياحة والضيافة في الأردن.


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