عمان الأهلية تستقبل المُستشارة الثقافية للسفارة الصينية

وطنا اليوم:استقبل نائب رئيس الجامعة لشؤون العلاقات الدولية والجودة الأستاذ الدكتور أنس السعود المُستشارة الثقافية للسفارة الصينية ومديرة المركز الثقافي الصيني في عمان السيدة شي وي، يرافقها مساعد مُدير المركز الثقافي الصيني في عمان السيد أحمد مصلح العقرباوي ومعلمة اللغة الصينية السيدة لين تشو، وبحضور عميدة كلية الآداب والعلوم الأستاذ الدكتورة حنان إبراهيم، ونائبة العميدة الدكتورة مها ياسين.

وخلال الزيارة، قام الأستاذ الدكتور أنس السعود بتقديم نبذة تعريفية عن الجامعة، وأعرب عن اعتزاز الجامعة بالتعاون الأكاديمي والثقافي مع الصين.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات التعليم والثقافة، بما في ذلك تبادل الطلبة والأساتذة، وتطوير برامج تعليم اللغة الصينية. وتم وضع خطوط تعاون مشترك لافتتاح تخصص البكالوريوس في اللغتين الإنجليزية والصينية، والذي سيتم إطلاقه مطلع العام الأكاديمي 2024 / 2025.

كما واصطحبت الأستاذة الدكتورة حنان إبراهيم الضيوف في جولة شملت مرافق الجامعة، بما في ذلك المرافق الثقافية والأرينا وكلية فنون الطهي والضيافة، حيث اطلع الوفد على الإمكانيات المتاحة والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الجامعة لطلبتها.

وفي ختام الزيارة، تم تقديم درع تذكاري للسيدة شي وي تقديرًا لزيارتها ودورها في تعزيز العلاقات الثقافية بين البلدين.

وقد عبرت السيدة شي وي عن شكرها العميق لحفاوة الاستقبال، وأكدت على أهمية استمرار التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الأكاديمية والثقافية.