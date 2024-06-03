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عمان الأهلية تعقد شراكة مع فندق الهيلتون لتدريب طلبة كلية فنون الطهي والضيافة

منذ ساعة واحدة
عمان الأهلية تعقد شراكة مع فندق الهيلتون لتدريب طلبة كلية فنون الطهي والضيافة

وطنا اليوم:وقّعت جامعة عمان الأهلية، ممثلة برئيسها الأستاذ الدكتور ساري حمدان، اتفاقية تعاون مع فندق الهيلتون، ممثلاً بالمدير العام السيد عصام عجوز، لتدريب طلبة كلية فنون الطهي والضيافة.
وقد حضر حفل التوقيع أ. د أنس السعود، نائب الرئيس لشؤون العلاقات الدولية والجودة، ود. سوزي حاتوغ، عميد كلية فنون الطهي والضيافة.
وقد ركّزت الاتفاقية على تبادل الخبرات وأفضل الممارسات العالمية لتطوير البرامج التعليمية والتطبيق العملي، وإعداد الطلبة لوظائف في سوق العمل السياحي محلياً وعالمياً.
وأشار الأستاذ الدكتور ساري حمدان إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار التزام الجامعة بتقديم تعليم متميز يتماشى مع متطلبات سوق العمل، مؤكداً أن التعاون مع فندق عالمي مثل الهيلتون يعزز فرص الطلبة في اكتساب خبرات عالمية وتحسين مهاراتهم.
من جانبه، أعرب السيد عصام عجوز عن تفاؤله بهذه الشراكة، مشدداً على أهمية دعم المبادرات التعليمية لإعداد جيل جديد من المحترفين المؤهلين على أعلى مستوى في مجال الضيافة.


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