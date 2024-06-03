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فوز مرشحة اليسار الحاكم كلاوديا شينباوم بالانتخابات الرئاسية في المكسيك

منذ ساعة واحدة
فوز مرشحة اليسار الحاكم كلاوديا شينباوم بالانتخابات الرئاسية في المكسيك

وطنا اليوم:فازت مرشحة اليسار الحاكم في المكسيك كلاوديا شينباوم بالانتخابات الرئاسية بفارق شاسع عن منافستها اليمينيّة، والتي تعتبر أول إمرأة وأول يهودية تفوز بهذا المنصب وفق ما أفادت به الوكالة الفرنسية للأنباء.
وحصلت شينباوم (61 عاما) على 57,8 بالمئة من الأصوات في مقابل 29,1 بالمئة للسناتورة السابقة المنتمية إلى يمين الوسط سوتشيتل غالفيز، بحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد “إنكول”.
إلى ذلك تخللت أعمال عنف الانتخابات في المكسيك حيث دعي 98,3 مليون ناخب مُسجّل الأحد لاخيار أوّل رئيسة في تاريخ البلد الذي يقوضه عنف عصابات المخدرات وحيث تسجّل الأمم المتحدة نحو عشر حالات قتل لنساء يوميا.
وأفادت وكالات أنباء بمقتل شخصين في هجومين على مركزي تصويت الأحد خلال الاقتراع، ووقع الهجومان في منطقتين بولاية بويبلا وسط البلاد.
وقُتل مرشح آخر ليلا قبل ساعات قليلة من افتتاح مراكز الاقتراع في الغرب، حسب النيابة.


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