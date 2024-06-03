اللجنة البرلمانية الاردنية تجتمع بمدربيها

وطنا اليوم

– عقدت اللجنة البارالمبية الأردنية، مساء اليوم الأحد، إجتماعًا مع مدربي الألعاب الرياضية البارالمبية، ضمن سلسلة التواصل التي تنتهجها اللجنة، سيما التي ستشارك في بارالمبيك باريس 2024.

وترأس الإجتماع رئيس اللجنة الدكتور حسين أبو الرز، بحضور أمين عام اللجنة الدكتور عامر الشعار، ومدير النشاط الرياضي جاسر نويران، ومستشار اللياقة البدنية في اللجنة الدكتور محمود الحليق، ومدربي الألعاب الرياضية البارالمبية.

وأكد أبو الرز على أهمية الانجازات التي تحققت من المشاركات الماضية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى الإستحقاق المقبل -بارالمبيك باريس 2024، معربًا عن ثقته باللاعبين والجهاز الفني، على تحقيق المطلوب والصعود على منصات التتويج، ومتمنيًا لهم حصد الميداليات.

وشدد أبو الرز على أهمية اللياقة البدنية للاعبين وقدرتهم على التنافسية والجاهزية في المنافسات المحلية والعربية والعالمية المقبلة.

من جانبه، شكر الأمين العام للجنة الدكتور عامر الشعار المدربين على ما بذلوه في المرحلة المقبلة، مؤكدًا على الإستمرار بتقديم الأفضل وخاصة في بارالمبيك باريس 2024 المحطة الاهم.

وخلال الإجتماع دار نقاش موسع، أستمع به رئيس اللجنة والأمين العام ومدير النشاط الرياضي، على ما طرحه كل مدرب مختص بلعبته.