بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

بلدية عجلون توقع اتفاقية شراكه لادارة وتشغيل هنجر عنجره

منذ 29 ثانية
بلدية عجلون توقع اتفاقية شراكه لادارة وتشغيل هنجر عنجره

وطنا اليوم_

– وقعت بلدية عجلون الكبرى، اليوم الأحد، إتفاقية شراكة مع مؤسسة دكان عجلون للصناعات الريفية لإدارة وتشغيل هنجر عنجرة ليتم إستخدامه كمنشأة لتبريد الخضار والفواكه.

 

ووقع الإتفاقية رئيس البلدية حمزة الزغول ومدير المؤسسة عواد الصمادي بحضور فريق عمل برنامج USAID لدعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حيث أن البرنامج سيدعم البلدية من خلال توريد الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل.

 

وقال رئيس البلدية ان هذه الإتفاقية تأتي إنطلاقًاومن حرص البلدية على تنمية الإقتصاد المحلي وزيادة الإيرادات المالية للبلدية وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي من خلال توفير وإقامة مشروعات تتوافق مع الميزات التنافسية التي تملكها عجلون خصوصًا في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.

 

وأضاف الزغول أن هذا المشروع يهدف إلى إستثمار الهنجر الواقع في منطقة عنجرة وتحويله لمشروع تبريد خضار وفواكه من خلال التعاون مع القطاع الخاص.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
03:05

مجلس محافظة البلقاء يجري مناقلة مالية في عدة قطاعات

02:04

الفيصلي يعين فطافطه مديرا فنيا لفريق الفئات العمريه

01:45

مرشحات كليه الاميره منى للتمريض يؤدين القسم القانوني

00:33

ولي العهد يطلع على استعدادات النشامى لمباراه طاجكستان

23:10

العمل تؤكد شمول العامين بقطاع الخاص بعطله الجلوس الملكي

21:34

اختتام ورشه عمل اعداد مدربي فرق الاستجابه السريعه الوطنيه

20:50

لماذا غضب إسرائيليون من فوز ريال مدريد بلقب دوري الأبطال؟

20:38

المالديف تحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها

20:20

مستشفى المفرق يفتتح عيادة تخطيط الدماغ والإعصاب

20:15

غالانت: لن نقبل سيطرة حماس على غزة بعد الحرب

20:10

الروابدة يكشف عن بعض الأوراق ويستشرق المستقبل الاقتصادي للأردن

19:50

أبو غوش : شروط لاتفاقية ابراج عبدون بدونها تكون غير نافذة

وفيات
وفيات الأحد 2-6-2024وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة اللهوفيات الخميس 30-5-2024المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة الله