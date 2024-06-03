بلدية عجلون توقع اتفاقية شراكه لادارة وتشغيل هنجر عنجره

وطنا اليوم_

– وقعت بلدية عجلون الكبرى، اليوم الأحد، إتفاقية شراكة مع مؤسسة دكان عجلون للصناعات الريفية لإدارة وتشغيل هنجر عنجرة ليتم إستخدامه كمنشأة لتبريد الخضار والفواكه.

ووقع الإتفاقية رئيس البلدية حمزة الزغول ومدير المؤسسة عواد الصمادي بحضور فريق عمل برنامج USAID لدعم البلديات الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حيث أن البرنامج سيدعم البلدية من خلال توريد الآلات والمعدات اللازمة للتشغيل.

وقال رئيس البلدية ان هذه الإتفاقية تأتي إنطلاقًاومن حرص البلدية على تنمية الإقتصاد المحلي وزيادة الإيرادات المالية للبلدية وتوفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي من خلال توفير وإقامة مشروعات تتوافق مع الميزات التنافسية التي تملكها عجلون خصوصًا في القطاع الزراعي والصناعات الغذائية.

وأضاف الزغول أن هذا المشروع يهدف إلى إستثمار الهنجر الواقع في منطقة عنجرة وتحويله لمشروع تبريد خضار وفواكه من خلال التعاون مع القطاع الخاص.