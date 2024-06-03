مجلس محافظة البلقاء يجري مناقلة مالية في عدة قطاعات

وطنا اليوم

– أجرى مجلس محافظة البلقاء، اليوم الأحد، مناقلات مالية في قطاعات المياه والتربية والتعليم والزراعة.

ووافق المجلس على إستحداث بند ضمن قطاع المياه والصرف الصحي لسداد الديون من جميع بنود القطاع.

أما فيما يتعلق بقطاع التربية والتعليم، فوافق المجلس على إجراء مناقلة مالية من بند إضافة غرف صفية لعدة من مدارس لواء عين الباشا إلى بند صيانة عدة مدارس ضمن اللواء.

ورفض المجلس إجراء مناقلة مالية من بند إنشاء مدرسة السحلولية الأساسية في اللواء إلى بند صيانة عدة مدارس.

وفي قطاع الزراعة جرى الموافقة على إجراء مناقلة مالية من بند صيانة محطات زراعية ضمن قصبة السلط إلى البند المستحدث صيانة لمبنى مديرية زراعة لواء عين الباشا.

وأكد العواملة أن مجلس المحافظة يسعى من خلال إجراء هذه المناقلات لصرف جميع المخصصات المرصودة ضمن موازنته بما يتناسب مع تحسين المنظومة الخدمية والتنموية في كافة ألوية المحافظة.