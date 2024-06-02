مرشحات كليه الاميره منى للتمريض يؤدين القسم القانوني

وطنا اليوم

– أحتفلت كلية الأميرة منى للتمريض، اليوم الأحد، بأداء القسم القانوني لمرشحات الفوج الرابع والعشرين، بحضور المساعد للإدارة والقوى البشرية ونائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية.

وأكد المساعد للإدارة والقوى البشرية، في كلمة له، أهمية كلية الأميرة منى للتمريض كونها صرحًا طبيًا تدريبيًا يقدم كوكبة من المرشحات المؤهلات علميًا وأكاديميًا، للقيام بواجبهن في خدمة الوطن وأبنائه.

ودعا المساعد للإدارة والقوى البشرية المرشحات إلى أن يكن عند حسن ظن قيادتهم بهم، مثالاً للبذل والعطاء، وأنموذجًا للكفاءة والإنضباط، والبر بالقسم اللواتي أقسمن فيه على حمل رسالة الإنسانية والعناية والرعاية بالمرضى بكل تفانٍ وإخلاص وإحترام خصوصيتهم.

وقالت آمر كلية الأميرة منى للتمريض: إن إعتزازنا بإنتمائنا لهذا الصرح هو ما نستمد منه قبس العطاء، ويؤجج فينا قدراتنا للعمل الجاد المخلص والإنجاز المبدع، مقتدين بحكمة سيدي جلالة القائد الأعلى، ومهتدين بمسيرته في شتى مجالات العمل الوطني، واعدين الوطن الأغلى بمزيد من التميز والإحترافية.

بدوره، قال مفتي القوات المسلحة الأردنية في كلمة له: “إعلمن أن القسم الذي ستقسمن عليه، أمانة عظيمة ومسؤولية كبيرة أبت السماوات والأرض والجبال أن يحملنها وشاء الله تعالى أن تحملنها بتكاليفها العظيمة التي من قام بها حاز على النجاح والثناء في الدنيا والفوز بالجنة في الآخرة”.

وأدت المرشحات الخريجات القسم القانوني، بعد إنهائهن متطلبات التخرج الأكاديمي، والتي تؤهلن للعمل كممرضات قانونيات بالخدمات الطبية والمستشفيات التابعة لها في محافظات المملكة.