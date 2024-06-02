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العمل تؤكد شمول العامين بقطاع الخاص بعطله الجلوس الملكي

منذ ساعة واحدة
العمل تؤكد شمول العامين بقطاع الخاص بعطله الجلوس الملكي

وطنا اليوم

– أكدت وزارة العمل اليوم الأحد، أن بلاغ رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة الذي يقضي بتعطيل جميع الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها يوم الأحد الموافق للتَّاسع من حزيران المقبل وهو اليوم الذي تحتفل فيه المملكة بيوم جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين على العرش وباليوبيل الفضِّي لتولِّي جلالته سُلطاته الدِّستوريَّة يشمل العاملين في القطاع الخاص.

 

ويأتي هذا الإعلان إحتفالاً بالمناسبات الوطنية التي تشهدها المملكة.


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