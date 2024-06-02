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اختتام ورشه عمل اعداد مدربي فرق الاستجابه السريعه الوطنيه

منذ 20 ثانية
اختتام ورشه عمل اعداد مدربي فرق الاستجابه السريعه الوطنيه

وطنا اليوم

– أختتمت أعمال ورشة تدريب المدربين لفرق الإستجابة السريعة، التي حضرها رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي، ورئيس قسم الرصد في وزارة الصحة الدكتور معتصم الحسينات، ومدير برامج الصحة العامة في الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (إمفنت) الدكتور ماجد الجنيد.

 

وقال البلبيسي إن المركز مستمر في تحقيق أهدافه الإستراتيجية، وتطوير بنية تحتية قوية وسريعة لفرق الإستجابة السريعة في الأردن، وتمكين المتخصصين في الرعاية الصحية والاستجابة للطوارئ والتهديدات البيولوجية بالمعرفة والمهارات والأدوات التي يحتاجون إليها، مما يسهم في تعزيز الأمن الصحي الوطني والعالمي.

 

وأثنى مدير مديرية الإستعداد والإستجابة للطوارئ في المركز المهندس بلال شتيات، من جانبه، على جهود وزارة الصحة والشبكة الشرق أوسطية في تنفيذ هذه الفعاليات والتمارين، مبينًا أهمية المشاركة في تدريبات عملية تهدف إلى محاكاة الواقع، مما يسهل على المدربين بدورهم نقل هذه المهارات والمعارف إلى فرق الإستجابة السريعة في مختلف المناطق، لتعزيز جاهزيتها في التعامل مع الأزمات الصحية بكفاءة عالية.

 

وقدم المشاركون عروضًا توضيحية لتقرير التحري الوبائي الذي أجروه في التمرين، بما يدمج نتائج وإستنتاجات مرحلة التحري بطريقة منهجية، ويقدم توصيات دقيقة لصانعي القرار عند الإستجابة للأوبئة.

 

وتميزت هذه الورشة بمشاركة أكثر من جهة وطنية ذات علاقة بالإستجابة للطوارئ الصحية والأوبئة، إذ شارك فيها أعضاء من وزارة الزراعة ومؤسسة الغذاء والدواء إضافة إلى قادة فرق الإستجابة السريعة في كل المحافظات من وزارة الصحة، وكان لها دور مهم في إثراء النقاش وإكتساب المعرفة والخبرات اللازمة بين جميع المشاركين.


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