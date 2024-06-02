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مستشفى المفرق يفتتح عيادة تخطيط الدماغ والإعصاب

منذ ساعة واحدة
مستشفى المفرق يفتتح عيادة تخطيط الدماغ والإعصاب

وطنا اليوم:قال مدير مستشفى المفرق الحكومي الدكتور عوض الخزاعلة إنه تم اليوم الأحد افتتاح عيادة تخطيط الدماغ والأعصاب في مبنى العلاج الطبيعي بالمستشفى.
وقال ، إن افتتاح العيادة يأتي في إطار جهود الإدارة بتوفير أغلب الاختصاصات الطبية للمواطنين في المفرق، وتخفيف أعباء ذهابهم للمستشفيات في المحافظات المجاورة للحصول على هذا النوع من الخدمات الطبية.
وبين الخزاعلة أنه تم سابقا افتتاح عيادات الصدرية والتنفسية والغدد الصماء والسكري والقلب وباطني أعصاب وجراحة أعصاب، مؤكدا أن إدارة المستشفى تبذل جهودا كبيرة لتوفير تخصصات طبية متكاملة ودائمة للمواطنين.


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