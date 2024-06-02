غالانت: لن نقبل سيطرة حماس على غزة بعد الحرب

وطنا اليوم:كشف وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوآف غالانت، الأحد، أن جهاز الأمن يعمل على إعداد بديل لحركة حماس في قطاع غزة، ويستعد لدفع “قوات أخرى لتمكين تشكيل سلطة حاكمة تهدد حماس”، بعد عزل مناطق في القطاع المحاصر.

وقال غالانت في تصريحات غالانت عقب جلسة تقييم للوضع الأمني في قيادة المنطقة الجنوبية التابعة لجيش الاحتلال، إن “العملية في رفح تتقدم فوق وتحت الأرض، والقوات تقاتل بتصميم كبير وتقوم بتدمير أنبوب الأكسجين الذي يربط بين قطاع غزة ومصر”.

وزعم: “نحن نخنق حماس ولا نسمح لها بالاستمرار في الوجود، فلن يكون لديها القدرة على التغلب (على هذا الوضع) ولا القدرة على تعزيز قوتها والتسليح”.

وأوضح غالانت أن “جهاز الأمن، بالتوازي مع العملية العسكرية المهمة، يقوم بإعداد بديل لحكم حماس، عبر عزل مناطق، وإخراج عناصر الحركة منها وإدخال قوات أخرى، مما سيمكن من تشكيل سلطة تهدد حماس”.

واعتبر أن “هاتين العمليتين؛ العملية العسكرية من جهة والقدرة على تغيير السلطة الحاكمة، ستحقق هدفين من أهداف هذه الحرب، إسقاط سلطة حماس والقضاء على قوتها العسكرية وإعادة الرهائن. وفي أي مرحلة، وفي نهاية الحرب، لن نقبل بحماس كسلطة حاكمة في غزة”.

وفي ذات السياق، أفاد مسؤول في تل أبيب، وفقا لما أعلنته شبكة سي بي إس، بأن مجلس الحرب ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وافقا على مقترح التبادل لكنهما ينتظران رد حماس.

وقال المسؤول، إن تل أبيب لن توافق على وقف دائم لإطلاق النار دون إعادة كل المحتجزين وتدمير قدرات حماس.

وأشار إلى أن تصريحات نتنياهو تؤكد أنه لن يوافق على وقف دائم لإطلاق النار دون استيفاء الشروط.

وفي وقت سابق قال نتنياهو إن تل أبيب تتمسك في إطار الاقتراح الجديد بـ”القضاء” على حماس قبل وقف دائم لإطلاق النار، بحسب تعبيره.

وزعم نتنياهو أن شروط تل أبيب لوقف العدوان على غزة لم تتبدّل، مشيرا إلى التمسك “بالقضاء على قدرات حماس العسكرية” فضلا عن إطلاق المحتجزين، “وضمان أن غزة لم تعدّ تشكّل تهديداً” لكيان الاحتلال، بحسب بيانه.

وأضاف “بموجب المقترح، ستواصل تل أبيب التمسك بتلبية هذه الشروط قبل أن يدخل وقف دائم لإطلاق النار حيز التنفيذ”.

وأوضح نتنياهو في البيان أنه بموجب المقترح “ستواصل تل أبيب عزمها على استيفاء هذه الشروط قبل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

وشدد أن “موافقة تل أبيب على وقف دائم لإطلاق النار قبل استيفاء هذه الشروط أمر غير مقبول”.