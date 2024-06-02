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أبو غوش : شروط لاتفاقية ابراج عبدون بدونها تكون غير نافذة

منذ 8 ثواني
أبو غوش : شروط لاتفاقية ابراج عبدون بدونها تكون غير نافذة

وطنا اليوم:أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة رؤية عمان للاستثمار والتطوير المهندس مصطفى أبو غوش أن الاتفاقية مع شركة بلاك ايريس هي اتفاقية إطارية وتضمن شروط مسبقة يجب تحقيقها من قبل المستثمر قبل ان تصبح نافذة.
وقال ابو غوش في بيان للشركة ردا على منشورات تداوله مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الاتفاقية تشمل تأمين الاغلاق المالي المطلوب (ضمان تمويل المشروع) وتقديم كفالات بنكية من قبل المستثمر خلال مدة 3 اشهر من انهاء الاعمال المساحية والافرازية للاراضي، وفي حال عدم توفر الشروط تعتبر الاتفاقية غير نافذة.
وأضاف أن الشركة حريصة على تأمين كافة الضمانات المطلوبة وبحسب المعايير والاجراءات المتبعة لمثل هذه المشاريع.


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