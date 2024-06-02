31% تغطية خدمات الجيل الخامس السكانية خلال الربع الأول

وطنا اليوم:بلغت نسبة تغطية خدمات الجيل الخامس السكانية 31 بالمئة خلال الربع الأول من العام الحالي 2024، وفق إحصائيات هيئة تنظيم قطاع الاتصالات.

وبحسب الإحصائيات الصادرة اليوم الأحد، بلغت نسبة ربط الأبراج الخلوية على الشبكة الرئيسية والخاصة بالفايبر، واللازمة لتشغيل خدمات الجيل الخامس للشركات 62 بالمئة، كما بلغت نسبة الأبراج المهيأة لتقديم خدمات الجيل الخامس 16 بالمئة من مجموع الأبراج الكلي في المملكة.