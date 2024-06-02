حزب عزم في لقاء حواري مع مجموعة من الإعلاميات الأردنيات 

وطنا اليوم_إلتقى أمين عام حزب عزم المهندس زيد نفاع بنخبة من الإعلاميات الأردنيات في إطار التواصل الإعلامي للحزب مع مختلف فئات الإعلام الأردني

وأكد نفاع على الدور الفاعل للإعلام في عملية الإصلاح السياسي والتحول الديمقراطي باعتبار أن وسائل الإعلام هي أداة أساسية في الانتقال إلى الديمقراطية والإصلاح السياسي بمعناه العام ويلعب الإعلام المنخرط في عملية التغيير دورا أساسيا في استمرارية العمل السياسي الإصلاحي والتوعوي الذي تناط به مسؤوليات حماية مكاسب الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية

وتطويرها .

واشار نفاع على أهمية دور الاعلام في صناعة الحريات المنظمة واهميتها في بناء وصياغة الديموقراطية الرصينة

وتشكيل وعي المواطن في ظل التطورات والمستجدات على الصعيدين الوطني والدولي

وايضا في عرض كافة الآراء والاتجاهات والاطلاع على الرأي والرأي الآخر فضلا عن ترسيخ القيم والثوابت الوطنية والمجتمعية.

وأوضح نفاع أن المنظومة الإعلامية الدولية لم تعد بعيدة عن متناول أي دولة او مجتمع وعلينا مستحقات سياسية وحزبية تحتاج إلى تطوير اعلام وطني فعال وايجابي ورفدة بكل الإمكانيات المتاحة ليستطيع خدمة المصالح العليا للدولة الأردنية وعلى الاصعدة كافة.

وأضاف نفاع أن وسائل الإعلام لها دور محوري في تشكيل الثقافة السياسية لدى المواطن لأنه الوسيلة الأساس لتطعيم المعارف والخبرات السياسية ومنها تشكيل الرأي العام في المجتمع سواء الرأي الإيجابي أو السلبي وتقديم المعلومات لصانع القرار وتمكينه وتمكين الأنظمة السياسية من توجيه وضبط الرأي العام لانه احد اهم ركائز بناء التنمية السياسية المستدامة التي تعتبر الاساس لجميع انواع التحولات في تحقيق الاستقرار بكل مفاصله ومستوياته وسلطة فاعلة وقوة مؤثرة في عمليات التنشئة السياسية من اجل خلق تفاعل مجتمعي واحد اهم جسور التواصل بين الحاكم والمحكوم و بين القادة والسياسيين واحزابهم وبين المواطنين.

وبين نفاع أن دور الإعلاميات الأردنيات مهم وحيوي في مختلف المجالات والقطاعات وخاصة التوعية السياسية والحزبية وبناء خطاب وطني يعزز حالة الوعي المجتمعي ويسهم في تحصين الجبهة الداخلية من خلال توافق الأولويات وتعظيم الإنجازات والتصدي لمختلف السلبيات التي تضر بحالة وحدة المجتمع والثقة بمؤسسات الدولة.

وفي نهاية اللقاء الذي حضره مجموعة من الإعلاميات من حزب عزم ميسون يونس ، وعلا الشربجي ، ورضا عليان

قدمت الإعلاميات الأردنيات كل من (لانا قسوس ، نسرين ابو صالحه ، ليلى السيد ، دعاء الشروف ، و رغد حجازي ) الشكر الكبير لحزب عزم على هذا اللقاء المميز الذي يسعى من خلالة الحزب إلى الاستماع لكافة الارآء ووجهات النظر المختلفة بكل تشاركية وتكاملية وشفافية لتعزيز الحوار الهادف بما يخدم المشهد السياسي الأردني والمصلحة العليا للدولة الأردنية التي تسير بخطى واثقه نحو تنمية وطنية مستقبلية شاملة ومتكاملة واصلاح سياسي يقودة جلالة الملك عبدالله الثاني بكل حكمة واقتدار.