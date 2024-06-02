سارة السهيل تقرأ قصة “أصدقاء رغم الظروف ” في مركز زها الثقافي أبو علندا

وطنا اليوم_ضمن فعاليات منتدى البيت العربي الثقافي وبالتعاون مع مركز زها الثقافي في منطقة أبو علندا ، أقام المنتدى لقاء خاصا بين أطفال مركز زها والكاتبة والأديبة سارة طالب السهيل ، التي قرأت على الأطفال قصة “أصدقاء رغم الظروف ” ، وهي أحدث قصة للأديبة السهيل .

وكان في استقبال الأديبة سارة السهيل السيدة إيمان الحنيطي مديرة مركز زها/أبو علندا ، والعاملين في المركز والأطفال الذين أبدوا سعادتهم بالفعالية التي تهتم بالطفل وتنمية قدراته من خلال قصة لها أبعاد اجتماعية وأخلاقية وتربوية تُعنى بأهمية الصداقة والتعاون بين الأصدقاء ومحبة الآخرين ، وتركز على علاقة الطفل بأسرته ومدرسته وأصدقائه ، وتبث روح المحبة بين الأصدقاء .

وتميز اللقاء بين الأديبة سارة السهيل الأطفال بكسر الحواجز والقرب من الكاتب ومن الزملاء ، والوصول إلى عقل وقلب المتلقي بسلاسة وربط موضوع القصة بالأحداث اليومية ، ما ساهم في تفاعل الأطفال وانسجامهم مع الأحداث.

وتحكي القصة عن طالبين يتعرفان على بعضهما في أروقة المدرسة ، ورغم أن أحدهما مقعد على كرسي متحرك إلا أن هذا لا يشكل عائقا أمام تكوين صداقة متينة بينهما .

وتحولت الأديبة سارة السهيل يرافقهما من منتدى البيت العربي الثقافي أمينة السر ميرنا حتقوة وعضو المنتدى الصحفي محمود الداوود ، في أقسام مركز زها واستمعوا إلى شرح من مديرته إيمان الحنيطي حول أفكار وطموحات المركز والنشاطات المزمع إقامتها ، وأبدت السهيل استعدادها للتعاون بما يخدم المصلحة العامة للمجتمع المحلي وللأطفال ويساهم في تنمية وتطوير مواهب الأطفال خيالهم .

ويأتي هذا النشاط ضمن مبادرة “هيا بنا نقرأ” التي يقيمها المنتدى مع المراكز والمدارس والكتاب ومكتبات الأطفال والمجتمعات المحلية .

يذكر أن الأديبة السهيل متخصصة في أدب الطفل ولها العديد من المؤلفات القصصية الخاصة بالأطفال وكذلك الأعمال المسرحية ، وأقامت وشاركت في العديد من الفعاليات الخاصة بالأطفال .