الأمانة: إيقاف عمال الوطن عن العمل خلال ساعات الظهيرة

وطنا اليوم:قررت أمانة عمان الكبرى إيقاف عمال الوطن عن العمل خلال ساعات ظهيرة يوم غدٍ الاثنين من الـ12 ظهرا وحتى الـ4 عصرا، وذلك لارتفاع درجات الحرارة ليوم غدٍ بحسب دائرة الأرصاد الجوية.

وقال الناطق الإعلامي لأمانة عمان، إن مديرية المناطق عممت على كوادرها في الميدان عدم التعرض لأشعة الشمس خلال فترة الذروة حفاظاً على سلامتهم.

وكانت دائرة الأرصاد الجوية، أعلنت أن الحرارة ستشهد ارتفاعا ملحوظا ويتوقع أن تكون الأجواء حارة وجافة.