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حوافز تشجيعية تستهدف إحالة 11 ألف موظف للتقاعد في أمانة عمّان

منذ دقيقة واحدة
حوافز تشجيعية تستهدف إحالة 11 ألف موظف للتقاعد في أمانة عمّان

وطنا اليوم:أعلنت أمانة عمان عن خطة لتقديم حوافز تشجيعية للحصول على التقاعد، تهدف إلى توجيه الإنفاق نحو الاستثمارات الرأسمالية وتقليل الإنفاق الجاري، وتحقيق الرشاقة المؤسسية ورفع كفاءة الموظفين وبناء قدراتهم، وتوظيف التكنولوجيا بكفاءة وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص.
وتشمل أهداف الخطة، رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين الخدمات في المدينة، ومراجعة العمليات والتشريعات لبناء هيكل تنظيمي رشيق ومرن.
ومن المقرر اعتماد خطة تطوير إداري ومالي لـ10 سنوات، مع إقرار موازنة العام 2025.
وتبدأ المرحلة الأولى من الخطة، بمباشرة كمرحلة تحضيرية للمراحل اللاحقة، حيث تستهدف 4460 موظفا بحصولهم على التقاعد مع حوافز تشجيعية، بينما تستهدف المرحلة التالية 7 آلاف موظف خلال 10 سنوات.
وتهدف الأمانة إلى تحديث رؤيتها على مستوى التخطيط والتنظيم والرقابة وإنشاء البنية التحتية والتطوير المستمر.


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