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عطلة عيد الأضحى من 16 وحتَّى 20 حزيران

منذ 57 ثانية
عطلة عيد الأضحى من 16 وحتَّى 20 حزيران

وطنا اليوم:أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم الأحد، بلاغاً رسميَّاً حدَّد بموجبه عطلة عيد الأضحى المبارك، اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للسَّادس عشر من حزيران 2024م وحتَّى مساء يوم الخميس الموافق للعشرين منه.
ونصَّ البلاغ على أن تُعطِّل جميع الوزارات، والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرَّسميَّة، والبلديَّات ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة خلال الفترة المحدَّدة أعلاه.
واستثنى البلاغ الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.


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