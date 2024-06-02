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ولي العهد الكويتي الجديد يؤدي اليمين الدستورية

منذ ساعة واحدة
ولي العهد الكويتي الجديد يؤدي اليمين الدستورية

وطنا اليوم:أصدر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، قرارا بتعيين الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح وليا للعهد.
واستقبل الأمير ولي العهد الجديد في قصر السيف، صباح اليوم، حيث أدى اليمين الدستورية “بمناسبة تعيينه نائبا للأمير”، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الرسمية “كونا”.
والشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح من مواليد عام 1953، وتولى منصب رئيس الوزراء بين عامي 2019 و2022، وقبل ذلك تقلد وزارة الخارجية.
وجاء قرار أمير الكويت -الذي تولى قيادة البلاد في ديسمبر/كانون الأول 2023- بتعيين ولي العهد بعد نحو 3 أسابيع من حل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.
والشهر الماضي، أدت حكومة الكويت الجديدة التي يترأسها أحمد العبد الله الأحمد الصباح، وتضم 13 وزيرا، اليمين الدستورية أمام أمير البلاد.
وهي الحكومة الثانية في عهد أمير البلاد الشيخ مشعل، بعد حكومة محمد صباح السالم الصباح، والأولى بعد قراراته بحل مجلس الأمة وتعطيل بعض مواد الدستور.


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