تحذيرات من أجواء قيظ غدا الاثنين..الحرارة تلامس الـ 50 ببعض الأماكن

وطنا اليوم:أفاد طقس العرب، بتأثر مختلف مناطق الأردن يوم غدٍ الإثنين بذروة تأثير الكتلة الهوائية الحارة، والتي ستعمل على رفع درجات الحرارة بشكل إضافي وسيطرة أجواء حارة إلى شديد الحرارة في مُختلف المناطق.

وبحسب بيان لطقس العرب، فإنه من المتوقع أن يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة الإثنين، ويتحول الطقس ليصبح شديد الحرارة في الأغوار الشمالية والوسطى، ويُراقب “طقس العرب” احتمالية عالية لتسجيل هذه المناطق درجات حرارة لاهبة تصل الى نهاية الأربعينات مئوية وقد تلامس الـ 50 مئوية، وذلك نتيجة تسرب رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة نحو المنطقة بالتزامن مع امتداد الكتلة الهوائية الحارة

وأِشار طقس العرب إلى أنه في ذات الوقت يُتوقع أن تشهد باقي مناطق الأردن بما فيها العاصمة عمّان أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، قد تلامس حاجز الـ 40 درجة مئوية في الأحياء الشرقية من العاصمة عمّان.

وبين أنه من المتوقع هبوب رياح شرقية معتدلة السرعة، وتتحول مع ساعات العصر الى غربية معتدلة السرعة، وتكون الرياح عموماً مصحوبة بهبات نشطة ومثيرة للغبار في بعض المناطق، خاصة الصحراوية منها.

وأصى طقس العرب بضرورة القيادة بحذر على الطرق الصحراوية نظراً للرياح والغبار، وعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، بالإضافة إلى عدم ترك الأطفال ولو لفترة قصيرة داخل المركبات المغلقة بين فترة الظهر والعصر

وحذر من خطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات لفترات طويلة، مشيرا إلى ضرورة التخلص الآمن من السجائر، لمنع نشوب الحرائق