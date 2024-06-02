بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

تحذيرات من أجواء قيظ غدا الاثنين..الحرارة تلامس الـ 50 ببعض الأماكن

منذ ساعتين
تحذيرات من أجواء قيظ غدا الاثنين..الحرارة تلامس الـ 50 ببعض الأماكن

وطنا اليوم:أفاد طقس العرب، بتأثر مختلف مناطق الأردن يوم غدٍ الإثنين بذروة تأثير الكتلة الهوائية الحارة، والتي ستعمل على رفع درجات الحرارة بشكل إضافي وسيطرة أجواء حارة إلى شديد الحرارة في مُختلف المناطق.
وبحسب بيان لطقس العرب، فإنه من المتوقع أن يطرأ المزيد من الارتفاع على درجات الحرارة الإثنين، ويتحول الطقس ليصبح شديد الحرارة في الأغوار الشمالية والوسطى، ويُراقب “طقس العرب” احتمالية عالية لتسجيل هذه المناطق درجات حرارة لاهبة تصل الى نهاية الأربعينات مئوية وقد تلامس الـ 50 مئوية، وذلك نتيجة تسرب رياح جنوبية شرقية نشطة السرعة نحو المنطقة بالتزامن مع امتداد الكتلة الهوائية الحارة
وأِشار طقس العرب إلى أنه في ذات الوقت يُتوقع أن تشهد باقي مناطق الأردن بما فيها العاصمة عمّان أجواء حارة إلى شديدة الحرارة، قد تلامس حاجز الـ 40 درجة مئوية في الأحياء الشرقية من العاصمة عمّان.
وبين أنه من المتوقع هبوب رياح شرقية معتدلة السرعة، وتتحول مع ساعات العصر الى غربية معتدلة السرعة، وتكون الرياح عموماً مصحوبة بهبات نشطة ومثيرة للغبار في بعض المناطق، خاصة الصحراوية منها.
وأصى طقس العرب بضرورة القيادة بحذر على الطرق الصحراوية نظراً للرياح والغبار، وعدم التعرض المباشر والطويل لأشعة الشمس، بالإضافة إلى عدم ترك الأطفال ولو لفترة قصيرة داخل المركبات المغلقة بين فترة الظهر والعصر
وحذر من خطر ترك المواد القابلة للاشتعال داخل المركبات لفترات طويلة، مشيرا إلى ضرورة التخلص الآمن من السجائر، لمنع نشوب الحرائق


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:57

الأمانة: إيقاف عمال الوطن عن العمل خلال ساعات الظهيرة

16:54

حوافز تشجيعية تستهدف إحالة 11 ألف موظف للتقاعد في أمانة عمّان

16:50

اخر قرارات رئاسة الوزراء

16:48

عطلة عيد الأضحى من 16 وحتَّى 20 حزيران

16:24

جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثات دراسية

16:20

صناعة الأردن ووفد اقتصادي فلسطيني يبحثان تعزيز التبادل التجاري بين البلدين

16:02

ولي العهد الكويتي الجديد يؤدي اليمين الدستورية

15:46

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

15:38

الصناعة والتجارة: ارتفاع كميات الدجاج الموردة للسوق المحلية

15:17

بسبب موجة الحر.. تفويض البلديات ومجالس الخدمات بشأن عمل الكوادر الميدانية

15:09

مستشفيات ميدانية تغادر المناطق الغربية من مدينة رفح

14:43

إرادة ملكية بمنح لقب معالي للدكتور عادل الشركس

وفيات
وفيات الأحد 2-6-2024وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة اللهوفيات الخميس 30-5-2024المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة الله