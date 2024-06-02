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بسبب موجة الحر.. تفويض البلديات ومجالس الخدمات بشأن عمل الكوادر الميدانية

منذ ساعة واحدة
بسبب موجة الحر.. تفويض البلديات ومجالس الخدمات بشأن عمل الكوادر الميدانية

وطنا اليوم:قررت وزارة الإدارة المحلية، تفويض رؤساء البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لإتخاذ الاجراءات اللازمة بخصوص دوام عمال الوطن والكوادر الميدانية خلال ساعات الذروة، وارتفاع درجات الحرارة ليوم غد الاثنين الموافق 3 حزيران،
يأتي ذلك في ظل موجة الحر التي يشهدها الأردن خلال الأسبوع الحالي، حيث تشهد المملكة ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.
‎من جهته أكد أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية نضال أبو عرابي العدوان على ضرورة الالتزام بإرتداء عمال الوطن والحدائق والعمال الميدانيين أغطية الرأس الواقية من أشعة الشمس.
وشدد على ضرورة تجنب العمل في ساعات الذروة واشتداد درجات الحرارة والتأكد من جاهزية الآليات اللازمة للتعامل مع أي ظروف طارئة قد تنجم عن الأجواء الحارة خلال الحالة الجوية التي تشهدها المملكة ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع الحالي.


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