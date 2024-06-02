مستشفيات ميدانية تغادر المناطق الغربية من مدينة رفح

وطنا اليوم:تحدث مصدر في قطاع غزة عن ارتقاء شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على حي الصبرا في مدينة غزة وسط القطاع.

وأشار إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مناطق عدة في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

ولفت إلى أن مستشفيات ميدانية بدأت بمغادرة المناطق الغربية من مدينة رفح باتجاه مواصي خان يونس أو دير البلح.

وقال إن طائرات الاحتلال قصفت منزلين في حي الصبرة في مدينة غزة حتى اليوم وهناك حديث عن عدد من الشهداء والجرحى نتيجة هذه الغارة الإسرائيلية لكن لم تتضح بعد الإحصائية الواضحة حول ضحايا هذه الغارة.

وتابع: “في مدينة رفح تم الإعلان عن عمليات استهداف إسرائيلية مختلفة، الأولى كانت في الطيران الحربي الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في منطقة تل السلطان في المناطق الغربية لمدينة رفح، إلى جانب أيضا قصف مدفعي مركز يستهدف المناطق الشرقية والمناطق الجنوبية من مدينة رفح إلى جانب أيضا عمليات إطلاق الرصاص التي تقودها طائرت الكواد كابتر الإسرائيلية التي تغطي تقريبا سماء مدينة رفح حيث تستهدف أي هدف متحرك في كافة أرجاء المدينة، سواء كانت سيارات أو أشخاص”.

وتحدث عن وجود بلاغات عن شهداء جثامينهم ملقاة في شوارع المدينة ولا تستطيع طواقم الدفاع المدني أو الطواقم الطبية من الوصول إليها.

وأوضح أن أونروا أعلنت أن 36 مركزا للنزوح يتبع لها في مدينة رفح باتت خاوية تماما من النازحين الذين اضطروا لإخلاء المدينة بشكل كامل جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي تستهدف مدينة رفح منذ أسابيع.