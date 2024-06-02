خرفان يشارك في مؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين في القاهرة

وطنا اليوم:يشارك الأردن في اجتماعات الدورة 111 لمؤتمر المشرفين على شؤون اللاجئين الفلسطينيين الذي يعقد في مــقر جامعة الدول العربية في القاهـرة على مدار خمسة أيام بمشـاركة الدول العربيــة المضيفــة للاجئين (فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان) إضافة الى مصـر، والمنظمـة العربية للتربيـة والثقافـة والعلـوم “الألكسـو” ومنظمـة التعـاون الإسلامي، ومنظمـة العالـم الإسلامي للتربيـة والعلـوم والثقافة “الأسيسكو”، ووكالة الأمـم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”

والقى المهندس رفيق خرفان مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينيـة كلمة وجـه فيها أصدق مشاعر العـزاء والمواساة لأشقائنا في غزة وفي الضفة الغربية على ما قدموه من شهداء خلال العدوان على غزة والهجمات على الضفة الغربية.

وأكد خرفان على استمرار دعم الأردن المطلق لحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تجسيد دولته المستقلة وذات السيـادة علـى خطـوط الرابـع مـن حزيران لعـام 1967 وعاصمتـها القـدس المحتـلة، على أسـاس حـل الدولتين مشيرا الـى تأكيد جلالـة المـلك خـلال خطابـه في أعمال القمـة العربية 33، تمسكـه بحقوق الشعـب الفلسطيني الشرعية، ومساندته لغزة في هذه المحنة العصيبة، وتأكيـده على ضرورة تحمـل المجتمـع الدولـي مسؤوليته لوقف الحرب على غزة، ومؤكدا تمسك الاردن بحمايته للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القـدس انطلاقا مـن الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات واعتبار القضية الفلسطينية قضية العرب الأولـى ومفتـاح السلام في المنطقة، كما أكدت ذلك قمة البحرين الأخيرة حيث ركزت على مركزية القضية الفلسطينية.

ورحب خرفــان باعتراف النـرويج وايرلنـدا واسبانيـا وسلوفينيا بالدولـة الفلسطينيـة، وأثـره الإيجابي على حل الدولتين بالإضافـة الـى الترحـيب بتقريـر مجموعـة المراجعـة المستقلــة التي ترأستـها وزيرة خارجية فرنسا سابقاً كاترين كولونا الذي اثبت عدم تقديم الحكومة الإسرائيلية أية أدلة تدعم هذه الادعاءات.

كما أكد خرفان على أهمية دور الاونروا في تقديم الخدمات في مناطق عملها، وأنه من غير الممكن إيجاد بديل عنها، خاصة في غزة، ورفض قرار سلطات الاحتلال الاسرائيلي المتضمن إخلاء الاونروا مبانيها في القدس المحتلة، مضيفا الى اننا نتطلع الى المؤتمر الدولي الطارئ الذي ستستضيفه الأردن في 11 حزيران والذي سيعقد بتنظيم مشترك مع مصر للاستجابة الإنسانية في غزة.