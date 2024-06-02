ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36439 شهيدا و 82627 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت “صحة غزة” في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 240 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 60 شهيدا و220 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.