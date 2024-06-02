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البطالة في الأردن .. المفرق تحتل أعلى معدل وجرش الأدنى

منذ ساعة واحدة
البطالة في الأردن .. المفرق تحتل أعلى معدل وجرش الأدنى

وطنا اليوم:أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول العمالة والبطالة في المملكة للربع الأول من عام 2024، وفيما يلي استعراض لأهم النتائج:

البطالة:

• بلغ معدل البطالة(21.4%) خلال الربع الأول من عام 2024 بانخفاض مقداره 0.5 نقطة مئوية عن الربع الأول من عام 2023، وبثباته مقارنة مع الربع الرابع من عام 2023.

• بلغ معدل البطالة للذكور (17.4%) خلال الربع الأول من عام 2024 بانخفاض مقداره 2.2نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

• بلغ معدل البطالة بين الإناث (34.7%) خلال الربع الأول من عام 2024 بارتفاع مقداره4.0 نقطة مئوية مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

• وبمقارنة معدل البطالة للربع الأول من عام 2024 مع الربع الرابع للعام 2023 يتضح أنّ معدل البطالة قد انخفض للذكور بمقدار 1.5 نقطة مئوية، وارتفع للإناث بمقدار 4.9نقطة مئوية.

المتعطلون:

• بلغ معدل البطالة بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد المتعطلون ممن يحملون مؤهل بكالوريوس فأعلى مقسوماً على قوة العمل لنفس المؤهل العلمي) 25.8%مقارنة بالمستويات التعليمية الأخرى.

• أشارت النتائج إلى أن 61.5%من إجمالي المتعطلين هم من حملة الشهادة الثانوية فأعلى، و37.9%كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي.

• أما على مستوى المحافظات، فقد سُجل أعلى معدل للبطالة في محافظة المفرق بنسبة بلغت23.4%،وأدنى معدل للبطالة في محافظة جرش بنسبة بلغت18.4%بفارق خمس نقاط مئوية.

المشتغلون:

• بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 15 سنة فأكثر 26.8%.

• بلغت نسبة المشتغلين من مجموع السكان 23 سنة فأكثر 34.2%.

• تركز 59.4% من المشتغلين الذكور في الفئة العمرية 20-39 سنة، في حين بلغت النسبة للإناث 59.8%.

• 47.1% من المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و8.8% ثانوي و43.6% أعلى من الثانوي.

• بلغت نسبة المشتغلين بأجر 84.5%منها (81.9% للذكور مقابل 95.2% للإناث).

قوة العمل: (المشتغلون والمتعطلون):

• بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 34.1% وذلك للربع الأول من عام 2024، مقارنة مع 33.3% للربع الأول من عام 2023.

• بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للذكور 53.7% للربع الأول من عام 2024 مقارنة مع 53.3% للربع الأول من عام 2023.

• بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح للإناث15.5%وذلك للربع الأول من عام 2024 مقارنة مع 13.7%وذلك للربع الأول من عام 2023، حيث يلاحظ ارتفاع نسبةالمشاركة الاقتصاديةللمرأة بمقدار 1.8 نقطة مئوية، علما بأن معدل المشاركة الاقتصادية للإناث في الدول العربية 20.0%.


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