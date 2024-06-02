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السعودية: بدء تطبيق العقوبة بحق مخالفي أنظمة الحج

منذ ساعتين
السعودية: بدء تطبيق العقوبة بحق مخالفي أنظمة الحج

وطنا اليوم:بدأت السلطات السعودية اليوم الأحد، تطبيق العقوبات على مخالفي أنظمة وتعليمات الحج ممن يتم ضبطهم دون تصريح حج داخل مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن الأمن السعودي، أنه سيفرض غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال سعودي على كل من ليس لديه تصريح حج، وترحيل المقيمين منهم لبلادهم والمنع من دخول المملكة، مع مضاعفة العقوبة في حال تكرار المخالفة، كما يعاقب كل من يتم ضبطه وهو ينقل المخالفين بالسجن مدة تصل إلى (6) أشهر وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل البرية بحكم قضائي، وترحيل الناقل المخالف إن كان وافدًا بعد تنفيذ العقوبة، ومنعه من دخول المملكة.


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