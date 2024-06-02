دمار يفوق الوصف .. إعلان جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين

وطنا اليوم:أعلنت لجنة طوارئ البلديات في شمال قطاع غزة، اليوم الأحد، جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين نظرا للدمار الذي يفوق الوصف، جراء القصف الإسرائيلي المستمر.

واستأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية مجددا في جباليا خلال الأيام الماضية، وتعرضت قواته لخسائر كبيرة خلال مواجهات مع المقاومة الفلسطينية.

وتعتبر جباليا من أكثر المناطق التي تعرضت للقصف الإسرائيلي الغاشم خلال العدوان على على قطاع غزة، وهو ما تسبب في سقوط العديد من الشهداء والمصابين في المنطقة.

وقال محمد عويس، الذي عاد مع عائلته إلى منزلهم في جباليا، الجمعة إنه عاد إلى جباليا ليجد أن «الدمار لا يوصَف»، وأضاف: «عقولنا غير قادرة على استيعاب ما نراه».

وتحدث عن أنه وعائلته ساروا على طول الطرق المدمرة لمدة ساعة تقريباً في ظل الحر، ورأوا أنه لا يمكن لأي مركبة أن تتنقل في الشوارع التي أغلقتها أكوام الأنقاض من المنازل والمتاجر التي دمَّرها الجيش الإسرائيلي.

وعن شوارع جباليا، أكد أنه «حتى سيارات الإسعاف لا تستطيع المرور عبرها لنقل الجرحى والشهداء».

وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية التي التقطتها شركة «بلانيت لابز» في أواخر مايو (أيار) حجم الدمار في إحدى المناطق الجنوبية من البلدة والمنطقة القريبة من السوق.

وكان بعض المباني قد دُمر قبل الهجوم الإسرائيلي الأخير على المنطقة، وفقاً للصور التي التُقطت في أبريل (نيسان)، ولكن بحلول أواخر شهر مايو (أيار)، بدا أن مزيداً من المباني في تلك المناطق قد سُوِّيت بالأرض ودُمِّر جميع المباني تقريباً، وفق الصحيفة.