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30 دينارا عيدية للأسر المنتفعة من صندوق الزكاة

منذ ساعتين
30 دينارا عيدية للأسر المنتفعة من صندوق الزكاة

وطنا اليوم:قرر مجلس إدارة صندوق الزكاة صرف عيدية مقدارها 30 دينارا، بمناسبة عيد الأضحى المبارك للأسر المنتفعة شهريًا وأسر الأيتام من صندوق الزكاة.
ووافق المجلس خلال اجتماعه اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس، وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، على شراء 20 ألف حقيبة مدرسية مع مستلزماتها (القرطاسية) للعام الدراسي المقبل لتوزيعها على الطلبة من أبناء الأسر الفقيرة والمحتاجة والأيتام.
كما أقر المجلس قرارات داخلية تخص عمل الصندوق وتصب في مصلحة الفقراء والمحتاجين.


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