أقبال ضعيف على شراء ملابس العيد بالاسواق

وطنا اليوم:قال عضو غرفة تجارة عمان، أسعد القواسمي، إن قطاع الألبسة أنهى الاستعدادات لعيد الأضحى المبارك، وهو يستعدّ الآن لاستقبال المواطنين، مشيرا إلى أن الاقبال على الشراء لا يزال ضعيفا وأقلّ منه في الأعوام السابقة، وذلك رغم تزامن العيد مع دخول الموسم الصيفي أيضا.

وأضاف القواسمي أن أسعار الألبسة بمتناول الجميع ومنخفضة نسبيا مقارنة بالأعوام السابقة، وذلك نتيجة العروض التي يقدّمها التجار، مبيّنا أن بعض العروض تقدّم الملابس بأسعار التكلفة لجذب المواطنين.

وبيّن القواسمي أن عدم تأجيل أقساط القروض وضعف السيولة والأحداث التي تمرّ بها المنطقة وعلى رأسها حرب الإبادة التي يتعرّض لها الأهل في قطاع غزة لها دور في ضعف نشاط الأسواق، لافتا إلى أن الأسواق شهدت نشاطا محدودا أثناء فترة الرواتب واختفت بعدها.

وأشار القواسمي إلى أن التجار استوردوا من كافة الدول؛ مثل الصين وشرق آسيا وتركيا ومصر استعدادا لموسمي عيد الأضحى المبارك والصيف، ما خلق تنوعا بالبضائع من ناحية الأسعار والجودة.

ولفت القواسمي إلى أن الوضع الاقتصادي لا يُشجّع على رفع الأسعار من قبل التجار لتحقيق أرباح، مشددا على أن الأسعار ستكون بمتناول يد الأسر الأردنية لتأمين لبس العيد للأطفال.