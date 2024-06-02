حزب الله: قتلى وجرحى باستهداف ثكنة يردن بالجولان

وطنا اليوم:اعلن حزب الله اللبناني عن عدة عمليات نفذها مقاتلوه صباح اليوم :

نفذنا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن بالجولان المحتل.

الهجوم استهدف رادار القبة الحديدية وأماكن الضباط والجنود ما أدى إلى تدمير الرادار وإيقاع قتلى وجرحى.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارات على أهداف في لبنان أطلقت منها المسيّرات التي تم إسقاطها في المطلة والجولان اليوم الأحد.