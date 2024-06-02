بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

حزب الله: قتلى وجرحى باستهداف ثكنة يردن بالجولان

منذ 3 ساعات
حزب الله: قتلى وجرحى باستهداف ثكنة يردن بالجولان

وطنا اليوم:اعلن حزب الله اللبناني عن عدة عمليات نفذها مقاتلوه صباح اليوم :
نفذنا هجوما جويا بسرب من المسيرات الانقضاضية على مقر كتيبة الجمع الحربي في ثكنة يردن بالجولان المحتل.
الهجوم استهدف رادار القبة الحديدية وأماكن الضباط والجنود ما أدى إلى تدمير الرادار وإيقاع قتلى وجرحى.
وقال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ غارات على أهداف في لبنان أطلقت منها المسيّرات التي تم إسقاطها في المطلة والجولان اليوم الأحد.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:26

في إطار تعاونها مع مؤسسة ولي العهد .. زين ترعى منتدى تَوَاصُل 2024

14:18

ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

14:14

كيم يعاقب سيئول .. حرب نفايات وأصوات بين الكوريتين

12:58

البطالة في الأردن .. المفرق تحتل أعلى معدل وجرش الأدنى

12:52

السعودية: بدء تطبيق العقوبة بحق مخالفي أنظمة الحج

12:49

عبور 120 شاحنة أردنية إلى غزة خلال أسبوع

12:45

الطاقة والمعادن تطلق المرحلة الأولى لمشروع أتمتة خدماتها الإلكترونية

12:41

صفقات لتصدير أعداد كبيرة من الأضاحي الأردنية لقطر

12:10

دمار يفوق الوصف .. إعلان جباليا وبيت حانون منطقتين منكوبتين

12:01

بن غفير وسموتريتش يهددان بإسقاط الحكومة: صفقة انهزامية

11:59

الحجز على شركة مساهمه عامه متخصصه في النقل والأستثمار السياحي

11:54

30 دينارا عيدية للأسر المنتفعة من صندوق الزكاة

وفيات
وفيات الأحد 2-6-2024وفيات الجمعة 31-5-2024الحاجة فاطمة عقلة الدويري في ذمة اللهوفيات الخميس 30-5-2024المحافظ غسان الكايد العتوم في ذمة الله