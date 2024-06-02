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جمعية العفاف الخيرية تنظم دورة تثقيفية للمشاركين في حفل الزفاف الجماعي

منذ 3 ساعات
جمعية العفاف الخيرية تنظم دورة تثقيفية للمشاركين في حفل الزفاف الجماعي

وطنا اليوم:ضمن إستعدادات جمعية العفاف الخيرية لتنظيم حفل الزفاف الجماعي الخامس والثلاثين يوم الجمعة القادم نظمت الجمعية دورة تثقيفية للازواح للمشاركين في الحفل.
تحدث فيها استاذ الشريعة الإسلامية د. منذر زيتون حول الحقوق والواجبات الزوجية بين فيها أهمية الالتزام بأداء الحقوق والقيام بالواجبات لكلا الزوجين، بما يحقق العدالة ومصلحة الزوجين. وأن الإسلام إهتم بالأسرة باعتبارها أساس المجتمع. ونظم العلاقات بين أفرادها وبين أن نظام الأسرة في الإسلام يحقق مصلحة الفرد والاسرة والمجتمع لانه نظام متوازن.
وتحدثت المستشارة الأسرة في الجمعية انتصار يوسف حول التخطيط الأسري وميزانية الأسرة بينت فيها أهمية التخطيط في حياة الإنسان وانه من أهم عوامل النجاح وأن العشوائية من أسباب الفشل وبروز المشكلات وتفاقمها.


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