وفاتان بحادثي سير منفصلين في جرش والطفيلة

وطنا اليوم:قال الملازم أول أنس الخالدي من الدوريات الخارجية إن الدوريات تعاملت يوم أمس مع حادث تصادم بين ثلاثة مركبات على طريق اربد عمان ما قبل جامعة جرش باتجاه الشمال، نتج عنه وفاة واحدة، واعاقة على الطرق.

وأضاف خلال التقرير المروري على اذاعة الأمن العام أن الدوريات تعاملت خلال الـ 24 ساعة الماضية كذلك مع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الممر التنموي باتجاه الزرقاء، نتج عنه 3 اصابات متوسطة وتم اسعافهم إلى مستشفى التوتنجي.

من جانبه، قال النقيب كفاح الهزايمة من ادارة السير، إنه تم التعامل صباح اليوم الأحد مع حادث بين مركبتين ما قبل جسر الثامن، وتسبب باعاقة على الطريق، ولا اصابات.

وأضاف أنه تم التعامل مع مركبة معطلة داخل نفق الداخلية تسببت بأزمة مرورية لحين التعامل معها من قبل مندوبي السير.

وكشف الهزايمة عن تعامل السير خلال الـ 24 ساعة الماضية مع حادث تدهور في منطقة الطفيلة نتج عنه وفاة واصابتين، بسبب تغير المسرب بشكل مفاجئ.