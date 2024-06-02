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الميثاق الوطني يعقد لقاء استقطابيا في لواء الكورة

منذ 41 ثانية
الميثاق الوطني يعقد لقاء استقطابيا في لواء الكورة

وطنا اليوم:عقد حزب الميثاق الوطني لقاءً استقطابيا يوم أمس الجمعة في بلدة سموع بلواء الكورة بحضور أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني الدكتور ، ومساعد الامين العام للشؤون الإدارية والمالية طارق حجازي ، ورئيس هيئة الألوية وصفي الشواقفة ورئيس الهيئة الادارية للميثاق بالرمثا وعضو الميثاق الوطني النائب المخضرم مجحم الصقور وعدد من اعضاء الحزب.
أمين عام الميثاق الوطني تحدث للحضور عن ثوابت الحزب وهي الدين والعرش الملكي والجيش والأجهزة الأمنية ووحدتنا الوطنية وفلسطين والقدس.
كما استعرض استراتيجية ورؤية الحزب الإصلاحية للمرحلة المقبلة، بما في ذلك الانتخابات النيابية القادمة وأهمية المرحلة المقبلة من عمر الدولة الأردنية في ظل الاستحاق الدستوري القادم في العاشر من ايلول المقبل.
وحضر اللقاء نخبة من وجهاء وابناء اللواء وعدد من الشخصيات المجتمعية والثقافية وعدد من اعضاء الحزب ومنتسبيه ومؤازريه في المحافظة.
في الختام جرى حوار شفاف مع الحضور وابدى العديد منهم رغبته في الانضمام إلى حزب الميثاق، مؤكدين أنه الحزب الذي يمثل كل أردني غيور على وطنه ويحافظ على المصلحة العامة للوطن.


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