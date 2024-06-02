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الأرصاد تحذر الاردنيين مع دخول الكتلة الحارة

منذ 3 ثواني
الأرصاد تحذر الاردنيين مع دخول الكتلة الحارة

وطنا اليوم:تتأثر المملكة اليوم الأحد تدريجياً بكتلة هوائية حارة وجافة مصاحبة لمنخفض سطحي حراري، مما يؤدي إلى ارتفاع ملموس في درجات الحرارة.
وسيكون الطقس حاراً نسبياً في معظم المناطق، وحاراً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة، مع احتمال حدوث غبار أحياناً في المساء، خاصة في مناطق البادية. الرياح ستكون جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
تحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها من:

خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة في أوقات الذروة (وقت الظهيرة)، خاصة في البادية والأغوار والعقبة.إشعال النيران في الأماكن الحرجية.ترك الأطفال في المركبات المغلقة حتى لفترات قصيرة.تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية.

غداً الاثنين، سيطرأ ارتفاع آخر وملموس على درجات الحرارة لتكون أعلى من معدلاتها الاعتيادية لهذا الوقت من العام بنحو 8-9 درجات مئوية. سيكون الطقس حاراً وجافاً في مختلف المناطق، ومغبراً خاصة في مناطق البادية، مع رياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

يوم الثلاثاء، سيستمر الطقس حاراً وجافاً في جميع مناطق المملكة، مع رياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

يوم الأربعاء، سيكون الطقس حاراً نسبياً فوق المرتفعات الجبلية العالية، وحاراً في باقي المناطق، مع رياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في مختلف المناطق اليوم كما يلي:

شرق عمان: 35 – 22 درجة مئوية

غرب عمان: 33 – 20 درجة مئوية

المرتفعات الشمالية: 32 – 19 درجة مئوية

مرتفعات الشراة: 33 – 18 درجة مئوية

مناطق البادية: 38 – 21 درجة مئوية

مناطق السهول: 35 – 22 درجة مئوية

الأغوار الشمالية: 40 – 25 درجة مئوية

الأغوار الجنوبية: 42 – 27 درجة مئوية

البحر الميت وخليج العقبة: 41 – 27 درجة مئوية


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