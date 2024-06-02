وزير الأوقاف: حافلات احتياطية سترافق الحجاج على طول الطريق إلى المدينة المنورة

وطنا اليوم:قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، الأحد، إن حافلات احتياطية سترافق الحجاج على طول الطريق إلى المدينة المنورة.

ولفت في تصريح إلى أن الحافلات الاحتياطية ستستخدم فورا في حال تعطل أي حافلة.

تنطلق ظهر الأحد، أولى قوافل الحجاج الأردنيين إلى الديار المقدسة من مدينة حجاج الجيزة في العاصمة عمان.